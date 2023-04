Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Mobimo Holding AG hat am 26. Mai 2023 erfolgreich einen festverzinslichen Green Bond über CHF 100 Mio. herausgegeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Liberierung ist am 25. Mai 2023. Die Anleihe hat einen Coupon von 2,625% und eine Laufzeit von sechs Jahren. Sie dient der Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäß dem Green Bond Framework von Mobimo. Die Zürcher Kantonalbank und die Credit Suisse AG fungierten als Joint Lead Managers der Transaktion, die Basellandschaftliche Kantonalbank und die Luzerner Kantonalbank AG als Co-Managers. Der Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange ist beantragt. ...

