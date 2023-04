Heute findet die Hauptversammlung des Chemie-Konzerns BASF statt. Auf dieser wird auch über die Dividende entschieden. Zunächst startet die BASF-Aktie im Minus in den Tag. Doch Chef Brudermüller zeigt sich optimistisch. Allerdings kritisieren Investoren den Konzern. Doch was sagen jetzt Goldman Sachs, JP Morgan, UBS und Co zu der Aktie? BASF gab heute Morgen bekannt, dass man trotz eines Ergebniseinbruchs im ersten Quartal seine Jahresziele bekräftigen ...

