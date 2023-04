PROCTER & GAMBLE

Der größte Mischkonzern für Konsumprodukte bringt 368 Mrd. $ Marktwert auf die Waage für einen Umsatz von rd. 84 Mrd. $.P&G arbeitet rentabel und finanziell solide, aber ohne Fantasie. Eine neue Gruppe von Finanzinvestoren erwägt Gerüchten zufolge den Angriff in Richtung Aufteilung. Vier oder fünf kleine, aber agile Töchter würden nach deren Berechnungen einen Mehrwert von über 100 % erreichen. Die Finanzierung ist nicht entscheidend, sondern der kreative Einfluss auf das Management nach dem Vorbild aktivistischer Investoren. Dazu reichen Minianteile am Aktienbestand von 2 oder 3 %, aber mit massivem Druck in der Börsenöffentlichkeit in New York. Wir greifen diesen Überlegungen vor.Der Chart und die dahinterstehenden Umsätze sind die Leitlinie dafür, wer sich an diese Überlegungen anhängt. In der Regel sind dies Hedgefonds.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 17! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 17 u. a.:++ An China kommt niemand vorbei++ Umfangreicher Blick auf die Automarken++ THYSSENKRUPP wird zur neuen Ruhrpott-Wette++ Neue Perspektive bei TUI?++ ØRSTED - Jetzt einsteigen?++ Die zwei größten Zementkonzerne der Welt liefern neue Topkurse!++ Mobilfunktochter mit DiscountIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info