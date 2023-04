Einen regen Newsflow gab es zuletzt bei SFC Energy: Neben der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 Ende März, sorgte wenige Wochen später die erweiterte strategische Partnerschaft mit dem Technologie-Unternehmen Johnson Matthey für Schlagzeilen. Die Analysten von First Berlin haben ihr Kursziel im Zuge des - wie sie es bezeichnen - "Lucky Deals" leicht auf 36 Euro ... The post SFC Energy: "Neues Kapitel einer langjährigen Partnerschaft im Wasserstoff-Bereich" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...