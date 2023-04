Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nachdem sich die Hoffnungen auf eine nachlassende Zinsdynamik in der Vorwoche eintrübten, sehen die Anleger diese Woche wieder entspannter auf die Leitzinsen, so die Börse Stuttgart.Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) steige bis Mittwoch von seinem Vorwochentief bei 133,10 Punkten auf ein vorläufiges Wochenhoch mit 135,74 Prozentpunkten. Am Donnerstag lege der Euro-Bund-Future den Rückwärtsgang ein und stehe bei 134,54 Punkten. Spannend werde es in der kommenden Woche, denn dann würden die nächsten Sitzungen der EZB und FED stattfinden. ...

