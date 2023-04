Wien (www.fondscheck.de) - Pictet ernennt geschäftsführenden Teilhaber - FondsnewsDie Pictet-Gruppe ernennt mit Wirkung zum 1. Januar 2024 Raymond Sagayam zum 47. geschäftsführenden Teilhaber in der 218-jährigen Geschichte der Gruppe, so die Experten von "FONDS professionell"Der 46-Jährige sei 2010 als Head of Total Return Fixed Income zu Pictet Asset Management (PAM) gekommen und habe maßgeblich zum Auf- und Ausbau des Geschäfts mit Long/Short-Strategien für Unternehmensanleihen beigetragen. 2017 sei Sagayam zum Chief Investment Officer für Fixed Income bei PAM ernannt und in dessen Executive Committee berufen worden. 2018 sei er Equity Partner der Pictet-Gruppe geworden. 2022 habe er zudem die Gesamtleitung von PAM London übernommen. ...

