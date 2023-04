Wien (www.fondscheck.de) - Das Beratungshaus Pro Boutiquenfonds analysiert regelmäßig den Markt der kleineren Fondshäuser. Für das erste Quartal 2023 gab es eine dicke Überraschung bei den Absatzspitzenreitern, so die Experten von "FONDS professionell".Die in Deutschland aktiven Fondsboutiquen könnten mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das erste Quartal des laufenden Jahres zurückblicken. Positiv für die zumeist kleineren Fondsanbieter, die nicht Teil einer Banken- oder Versicherungsgruppe seien, sei, dass das Gesamtvolumen aller Portfolios seit Jahresbeginn um 3,9 Milliarden auf 144,9 Milliarden Euro gestiegen sei. Allerdings beruhe der Zuwachs auf der Wertentwicklung der Fonds, denn die Anleger hätten in dem Zeitraum insgesamt 676,6 Millionen Euro aus den Fonds abgezogen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...