DJ PTA-HV: Ahlers AG: Absage der für den 3. Mai 2023 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Herford (pta/27.04.2023/15:25) - Ahlers AG, Herford

ISIN DE0005009740 / WKN 500974

Absage der für den 3. Mai 2023 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung

Die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 24. März 2023 für Mittwoch, den 3. Mai 2023, 10.00 Uhr (MESZ), einberufene ordentliche Hauptversammlung der Ahlers AG wird hiermit abgesagt; sie wird daher nicht stattfinden.

Die im Bundesanzeiger am 24. März 2023 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos. Sobald ein neuer Termin für die ordentliche Hauptversammlung feststeht, wird eine neue Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden.

Die Absage erfolgt vor dem Hintergrund des am 24. April 2023 beantragten Insolvenzverfahrens der Gesellschaft.

Herford, am 25. April 2023

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Ahlers AG Adresse: Elverdisser Straße 313, 32052 Herford Land: Deutschland Ansprechpartner: Ahlers AG E-Mail: Investor.relations@ahlers-ag.com Website: www.ahlers-ag.com

ISIN(s): DE0005009740 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2023 09:25 ET (13:25 GMT)