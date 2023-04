NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen. Nach Rückmeldungen von Kunden dürfte die negative Kursreaktion auf die geplante größte Übernahme in der Geschichte des Börsenbetreibers mehrere Gründe haben, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So verwies der Experte auf die deutliche Bewertungsprämie im Vergleich zum europäischen Software-Sektor, die für den Kauf des dänischen Softwareanbieters Simcorp gezahlt werde. Zudem liege das historische Umsatzwachstum von Simcorp unter dem der Deutschen Börse und die operative Gewinnmarge (Ebitda) der Dänen sei niedrig./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 14:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 14:55 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055