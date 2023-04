Wuppertal (ots) -Die Vorwerk Gruppe hat bereits 2019 ihre langfristige unternehmerische Ausrichtung im Rahmen der Strategie 2025 festgelegt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Stärkung der Schlüsselmarken Kobold und Thermomix und die Weiterentwicklung des Gruppenportfolios, um Wachstumspotenziale optimal entwickeln zu können. Das Prinzip: Wir ziehen uns konsequent aus Bereichen zurück, in denen es nicht gelungen ist, Wachstum zu erreichen. Gleichzeitig investieren wir in Felder und Märkte, die über Potenzial verfügen.Deshalb hat sich die Vorwerk Gruppe entschieden, die Investitionen im Bereich Staubsauger-Robotik weiter auszubauen und die Robotik-Kompetenz innerhalb der Gruppe durch die Bündelung der Entwicklungskapazitäten zentral am R+D Standort Laaken zu stärken.Unter dem Motto "Engineered in Germany" ist so am Standort Wuppertal Laaken ein "Kompetenzzentrum Robotik" entstanden, an dem 50 Entwickler und Ingenieure sowohl Profi- als auch Consumer-Robotik-Systeme entwickeln. Mit diesem Schritt stärkt die Vorwerk Gruppe ihr Bekenntnis zum Standort Deutschland, um die Effizienz und Wettbewerbsposition im Wachstumsmarkt Staubsauger-Robotik sowohl im Consumer- als auch im B2B-Bereich deutlich auszubauen.Die Konsolidierung von Vorwerk wirkt sich auch auf die Beteiligung am US-amerikanischen Unternehmen Neato Robotics aus, das seit 2017 zu 100 Prozent zur Vorwerk Gruppe gehört. Neato hat in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen und Innovationen in die Produktentwicklung von Vorwerk im Bereich der Reinigungsroboter eingebracht. Allerdings hat sich der eigenständige Vertrieb von Neato im E-Commerce und stationären Handel mit Schwerpunkt in den USA nicht erfolgreich entwickeln lassen, sodass das Unternehmen bereits seit einigen Jahren nicht die selbstgesetzten wirtschaftlichen Ziele erreicht hat.Im Rahmen der Konsolidierung wird Neato nun trotz Restrukturierungsbemühungen geschlossen, wovon weltweit 98 Mitarbeiter betroffen sind. Ein 14-köpfiges Team in Mailand wird von Vorwerk übernommen, um die Sicherheit der Infrastruktur für die Cloud-Services von Neato für mindestens fünf Jahre zu gewährleisten. Auch die Verfügbarkeit von Ersatz- und Verbrauchsteilen sowie ein Service bei notwendigen Reparaturen sind für mindestens fünf Jahre sichergestellt. Zusätzlich können Neato-Kunden den Kundensupport über neatorobotics.com/pages/customer-care erreichen.ÜBER VORWERKDie Vorwerk SE & Co. KG ist ein im Jahre 1883 gegründetes Familienunternehmen. Sitz der Holding ist Wuppertal (Deutschland). Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix®, Staubsauger Kobold). Als Direktvertriebsunternehmen sucht Vorwerk stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf Gruppe. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,4 Milliarden Euro (2021) und ist in mehr als 60 Ländern aktiv.Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHStefan WatzingerTel.: 069 955264-23E-Mail: s.watzinger@impact.agOriginal-Content von: Vorwerk Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52621/5496449