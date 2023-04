HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende

Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu



27.04.2023 / 18:30 CET/CEST





Medieninformation



Medieninformation (PDF) Geschäftsberichts 2022 und Ausschüttung von CHF 2.90 pro Aktie gutgeheissen

Wahl des neuen Verwaltungsratsmitglieds Micha Blattmann und Wiederwahl der zur Wahl angetretenen bisherigen Verwaltungsräte

Basel, 27. April 2023 - An der ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG nahmen heute in Dietikon 57 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie vertraten 3'553'670 Aktienstimmen, und der unabhängige Stimmrechtsvertreter repräsentierte 5'432'308 Aktienstimmen. Damit waren insgesamt 8'985'978 oder 93.07% der im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktien vertreten. Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie genehmigte insbesondere die Ausschüttung von CHF 2.90 brutto je dividendenberechtigte Aktie, bestehend aus einer ordentlichen Dividende von CHF 0.66 je Aktie und einer Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 2.24 je Aktie. Die Auszahlung wird am 4. Mai 2023 (Ex-Datum: 2. Mai 2023) erfolgen. Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten den Kapitalmarktexperten Micha Blattmann als neues Mitglied in den Verwaltungsrat und bestätigten die zur Wiederwahl angetretenen Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, Dr. Jvo Grundler, Balz Halter und Anja Meyer. Dr. Felix Grisard wurde als Präsident und Balz Halter als Vizepräsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Der neu dreiköpfige Vergütungsausschuss setzt sich aus den wiedergewählten Salome Grisard Varnholt und Balz Halter sowie der hinzugewählten Anja Meyer zusammen. Die Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss erfolgten bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Je in einer separaten Abstimmung genehmigte die Generalversammlung die Gesamtvergütung 2023 für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung von HIAG und hat im Weiteren in einer Konsultativabstimmung den Vergütungsbericht 2022 der HIAG Immobilien Holding AG gutgeheissen.

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

E-Mail Marco Feusi Stefan Hilber

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

E-Mail Stefan Hilber HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

E-Mail

www.hiag.com Unternehmenskalender 28. August 2023 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 26. September 2023 Capital Market Day 2023 4. März 2024 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023 18. April 2024 Ordentliche Generalversammlung



Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.93 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.5 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 742'000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 58 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.1 Mrd. Das Portfolio umfasst 44 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.



