Kritiker des Neun-Euro-Tickets hatten schon im vorigen Jahr zu Recht festgestellt, wo kein Bus fahre, nütze auch das günstigste Ticket nichts. Es lässt sich ergänzen: Wo ein Bus fährt, ist er häufig nicht konkurrenzfähig zum Auto, weil er viel zu lange braucht und seine Fahrzeiten nicht zu Dienstbeginn und Dienstschluss passen. Es ist nicht so, dass diese Erkenntnis neu wäre. Bloß haben die Verkehrsminister aus Bund und Ländern nichts daraus gelernt. Sie einigten sich nach langen Debatten auf das neue Ticket, stritten leidenschaftlich über dessen Finanzierung - und taten so, als sei nun die Verkehrswende geschafft. Jeder weiß, dass das mitnichten so ist.



