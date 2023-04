DJ PTA-Adhoc: ECHOS Holding AG: Registergericht bestellt neuen Aufsichtsrat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt a. M. (pta/27.04.2023/19:00) - Die Echos Holding AG (ISIN DE0007786303, WKN 778630, www.echos-holding.com ( http://www.echos-holding.com/ )) gibt bekannt, dass das Amtsgericht Frankfurt am Main - Registergericht - am 27.4.2023 beschlossen hat, die folgenden Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern zu bestellen: Herr Rahul Tomar, Stuttgart, Deutschland Herr Christoph Reisner, Badalona/Spanien Herr Dr, Henrik Sprengel, Barcelona, Spanien Die Bestellung ist befristet bis längstens zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft.

Die Aufgabe des neuen Aufsichtsrates wird die Einberufung einer Hauptversammlung sein, in der die Aktionäre einen neuen Aufsichtsrat ordentlich bestellen werden.

Die ECHOS Holding AG ist eine Beteiligungskapitalgesellschaft, die in mittelständischen Unternehmen mit Fokus auf Wachstums- und Gewinnorientierung in Deutschland und Europa investiert. Neben etablierten Unternehmen beteiligt sich die Gesellschaft auch an StartUps, die sich über eine reine Wachstums- und Gewinnorientierung hinaus zum Ziel gesetzt haben, mit ihrem Unternehmenszweck einen nachhaltigen gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu schaffen. Mehr Informationen sind unter www.echos-holding.com abrufbar.

Aussender: ECHOS Holding AG

ISIN(s): DE0007786303 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

