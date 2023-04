The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.04.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2023



ISIN Name

CA37149M1059 GENERATIVE AI SOL.CORP.

GB00B5SGVL29 TISSUE REGENIX GP LS-,001

TH0528010Z18 DELTA EL.TH.PCL-FGN- BA 1

US1920101060 CODIAK BIOSCIENCEDL-,0001

US53228T1016 LIGHTN. EMOTORS DL -,0001