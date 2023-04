DJ Prosieben verdient 2022 bereinigt weniger

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE hat 2022 aufgrund eines schwachen Marktumfeldes einen niedrigeren Umsatz erzielt und bereinigt unter dem Strich weniger verdient. Für 2023 rechnet das Unternehmen mit einem leichten organischen Umsatzwachstum.

Wie der Konzern mitteilte, fielen die Umsatzerlöse 2022 um 7,4 Prozent auf 4,163 Milliarden Euro. Organisch, also bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen, lag der Konzernumsatz um 5 Prozent unter Vorjahr. Dabei beliefen sich die Portfolioeffekte laut Mitteilung auf insgesamt 218 Millionen Euro. Das adjusted EBITDA gab 19,4 Prozent nach auf 678 Millionen Euro. Hierbei wirkte sich insbesondere der Rückgang der hochmargigen Werbeerlöse aus. Beim adjusted Net Income wurde ein Rückgang um 17,4 Prozent auf 301 Millionen Euro verzeichnet.

Für 2023 erwartet das Unternehmen ein leichtes organisches Umsatzwachstum auf rund 4,10 Milliarden Euro mit einer Varianz von plus/minus 150 Millionen Euro (währungs- und portfoliobereinigter Vorjahreswert: 4,02 Milliarden Euro) sowie ein adjusted EBITDA von rund 600 Millionen Euro mit einer Varianz von plus/minus 50 Millionen (währungs- und portfoliobereinigter Vorjahreswert: 623 Millionen Euro).

Für das erste Halbjahr sieht Prosieben anhaltende konjunkturelle Herausforderungen. Der Finanzausblick reflektiert laut Mitteilung Belastungen in den ersten beiden Quartalen vor allem im hochmargigen Werbegeschäft sowie die Erwartung, dass die wirtschaftliche Erholung in der DACH-Region erst in der zweiten Jahreshälfte einsetzen wird.

