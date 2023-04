Am Mittwoch waren die Anlegerinnen und Anleger mal wieder hin- und hergerissen. Gute Neuigkeiten von der US-Tech-Industrie verpufften im Angesichts von erneuten Problemen bei US-Banken. Auch wenn die Lage sich im späteren Handel wieder etwas beruhigte, so hinterließ das Ganze dennoch Eindruck. Unter Druck gerieten nicht zuletzt Titel, die ohnehin schon seit Längerem im Kurskeller verweilen.Anzeige:Ein ganz sachter Versuch einer Erholung bei TUI (DE000TUAG505) kam beispielsweise schon wieder zum Erliegen. Erst am Dienstag schob sich die Aktie des ...

