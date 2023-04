Porto, Portugal (ots/PRNewswire) -Der Explorers Club hat die ersten 15 Entdecker des diesjährigen Global Exploration Summit (http://www.glexsummit.com/) (GLEX Summit) bekannt gegeben, der vom 14. bis 16. Juni auf der Insel Terceira (Azoren, Portugal) stattfinden wird.Bei der vierten Ausgabe des GLEX Summits bringen die weltweit führenden Entdecker Entdeckungen vom Rande der Welt mit - sie kehren von bahnbrechenden Expeditionen mit ihren neuesten Erkenntnissen zurück und geben Pläne für kommende Missionen bekannt, die die Welt verändern werden.In mehr als 40 Panels werden die Missionen und die wissenschaftliche Forschung vorgestellt, die sie bei der Erforschung von Land, Ozeanen und Weltraum durchführen. Am GLEX Summit werden renommierte Forscher aus aller Welt teilnehmen, darunter Nathalie Cabrol (Astrobiologin und Direktorin des SETI-Instituts), Christyl Johnson (stellvertretende Direktorin für Technologie- und Forschungsinvestitionen des NASA Goddard Space Flight Center), Nina Lanza (Planetenforscherin), Chris Rainer (National Geographic-Forscher und Dokumentarfotograf), Anna Curtenius Roosevelt (Umweltanthropologin und Archäologin) und Nathan J. Robinson (Meeresbiologe) und viele andere.In diesem Jahr nehmen die Podiumsteilnehmer das Publikum mit auf eine Reise vom Amazonas bis zur Suche nach Kleopatras Grab in Ägypten. Sie geben Einblicke in einige der unerschrockensten Expeditionen, zeigen die Zukunft der Weltraum- und Meeresforschung, erweitern unsere Perspektiven und erkunden neue Denkweisen. Im Mittelpunkt stehen die Artemis-Mission, das James-Webb-Weltraumteleskop, der Schutz der Ozeane sowie die Polarforschung, Biologie, Planetenwissenschaften und Archäologie.Der Gipfel findet im Kultur- und Kongresszentrum von Angra do Heroísmo (Insel Terceira) statt, einer Stadt, die 1983 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Angra do Heroísmo befindet sich auf Terceira, einer der neun Inseln des Azoren-Archipels, die im Nordatlantik liegen. Die befestigte Insel, die 1450 erstmals besiedelt wurde, ist ein historisches Wahrzeichen Portugals, auf dem zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert die Seeflotten der transatlantischen Handelsrouten Station machten.FRÜHBUCHER-TICKETS BIS 30. APRILDieses Jahr können Sie den GLEX Explorer oder GLEX Plus erwerben, zwei verschiedene Pässe für den Zugang zu den Vorträgen und anderen sozialen und Networking-Veranstaltungen. Studenten, Forscher und Professoren erhalten 50 % Rabatt auf den GLEX Academic Pass.Frühbucher-Tickets sind bis zum 30. April unter https://glexsummit2023.eventbrite.pt erhältlich.Fotos finden Sie unter: https://we.tl/t-nOFDl9iGS1Verfolgen Sie unsere Mitteilungen unter: Website: glexsummit.comInstagram: @ glexsummit_portugal (https://www.instagram.com/glexsummit_portugal/)LinkedIn: company/glex-summit/YouTube: @ GLEXSummit (https://www.youtube.com/@GLEXSummit)Facebook: facebook.com/glexsummitportugalLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2063779/GLOBAL_EXPLORATION_SUMMIT_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-global-exploration-summit-2023-wurde-im-explorers-club-in-new-york-angekundigt-301810194.htmlPressekontakt:Marco Barbosa,marcobarbosa@atelierdocaractere.pt,+351 917 345 744Original-Content von: GLOBAL EXPLORATION SUMMIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169682/5496512