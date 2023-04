EQS-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

The Social Chain AG: Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht - Umsatz um 52% auf 367,9 Mio. Euro gestiegen. EBITDA bei 10,7 Mio. Euro. Finanzierungsstruktur signifikant verbessert.



27.04.2023 / 23:10 CET/CEST

Ergebnisse 2022: Konzernumsatz steigt um 52% auf 367,9 Mio. Euro (2021: 241,6 Mio. Euro)

EBITDA verbessert sich um 34,4 Mio. Euro auf 10,7 Mio. Euro (2021: -23,7 Mio. Euro)

Finanzierung erfolgreich restrukturiert, Bankkredite in Höhe von 36,4 Mio. Euro zurückgeführt Ausblick 2023: Erwarteter Umsatz: 270 bis 290 Mio. Euro

Erwartetes EBITDA (ohne M&A-Erlöse): 8 bis 10 Mio. Euro

Fokussierung des Geschäftsmodells: Profitabilität vor Wachstum Berlin, den 27.4.23. Die Social Chain AG veröffentlicht ihren Geschäftsbericht zum Jahr 2022. Das Unternehmen konnte den Umsatz von 241,6 Mio. Euro (2021) auf 367,9 Mio. Euro (2022) steigern. Dies entspricht einem Wachstum von 52 Prozent. Zu diesem Anstieg hat vor allem der Erwerb der DS Gruppe beigetragen, die im Jahr 2022 zum ersten Mal ganzjährig konsolidiert wurde. Auch beim EBITDA berichtet die Social Chain AG eine erhebliche Verbesserung in Höhe von 34,4 Mio. Euro: von minus 23,7 Mio. Euro im Vorjahr auf plus 10,7 Mio. Euro in 2022. Zu diesem positiven Ergebnis hat der Teilverkauf und die entsprechende Entkonsolidierung der KoRo GmbH und anderer, kleinerer Tochterunternehmen 41,3 Mio. Euro beigetragen - ein Erfolg der gezielten Buy-and-Build-Strategie der Social Chain AG. Andererseits: Ohne diese Erträge hätte das operative EBITDA rund minus 31 Mio. Euro betragen. Dr. Georg Kofler, CEO: "Die multiplen Krisen des Jahres 2022 haben das Konsumklima und die Umsätze des Handels, stationär ebenso wie online, schwer belastet. In diesem außergewöhnlich schwierigen Marktumfeld haben die Social Chain AG und die meisten ihrer Beteiligungsgesellschaften ihre Ziele nicht erreicht. Im Schnitt lagen sie beim Umsatz 25 bis 30 Prozent unter Plan. Wir haben ursprünglich einen konsolidierten Umsatz von 535 Mio. Euro geplant. Im dritten Quartal haben wir diese Prognose auf 380 Mio. Euro gesenkt und mit einem leicht positiven EBITDA im unteren einstelligen Millionenbereich gerechnet. Nun können wir berichten, dass wir diese Prognose beim Umsatz knapp verfehlt haben, während das EBITDA deutlich besser ausgefallen ist. Uns ist klar, dass wir mit diesen Ergebnissen nicht zufrieden sein können. Deshalb haben wir schon im zweiten Halbjahr 2022 mit einer umfassenden Restrukturierung unseres Unternehmens begonnen". Restrukturierung: Fokus auf Profitabilität und Effizienz Die aktuelle Restrukturierung der Social Chain AG ist durch drei Maßnahmen geprägt. Unternehmen oder Geschäftsbereiche, die nicht profitabel arbeiten, werden veräußert oder geschlossen. Damit trennt sich die Social Chain AG von unrentablem Umsatz in einer Größenordnung von 80 bis 100 Mio. Euro. Die Warensortimente werden um 25 bis 30 Prozent bereinigt, sodass das Produktportfolio für 2023/2024 deutlich profitabler zu vermarkten ist. Die Personal- und Strukturkosten werden um 30 Prozent gesenkt. Dr. Kofler: "Wir erwarten, dass wir mit diesen Maßnahmen das operative EBITDA (ohne Erträge aus Asset-Verkäufen) um 35 bis 40 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Wir sind zuversichtlich, dass wir diesen Turnaround schaffen: organisatorisch, operativ und strategisch." Die genannten Maßnahmen sollen voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals abgeschlossen sein und werden ihre Wirkung vor allem im zweiten Halbjahr entfalten.



Finanzierungsstruktur signifikant verbessert Die Social Chain AG konnte ihre Finanzierungsstruktur im Laufe des Jahres 2022 entscheidend verbessern. Bankkredite in Höhe von 36,4 Mio. Euro wurden getilgt. Die zur Social Chain AG gehörende DS Gruppe hat einen Konsortialkredit in Höhe von 125 Mio. Euro für drei Jahre mit Verlängerungsoption für weitere zwei Jahre abgeschlossen. Damit wird vor allem das Working Capital der DS Gruppe finanziert. Insgesamt sind 84 Prozent der Bankverbindlichkeiten der Social Chain AG jetzt langfristig gesichert - gegenüber nur 12 Prozent im Vorjahr. CEO und Hauptaktionär Dr. Georg Kofler hat für Gesellschafterdarlehen in Höhe von rund 37 Mio. Euro Rangrücktritt erklärt und damit das wirtschaftliche Eigenkapital gestärkt. Die kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten wurden von 197,5 Mio. Euro auf 54,8 Mio. Euro gesenkt. Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten nach IFRS nehmen entsprechend zu, auf insgesamt 218,0 Mio. Euro. Dazu zählen neben dem erwähnten Konsortialkredit auch langfristige Leasingverbindlichkeiten (54 Mio. Euro), Darlehen vorwiegend Gesellschafterdarlehen (41,7 Mio. Euro) und die bestehende Wandelanleihe (20,5 Mio. Euro). Bilanz bereinigt:

Außerplanmäßige Wertminderungen auf Firmenwerte in Höhe von 98,7 Mio. Euro



Mit der Bilanz 2022 hat die Social Chain AG Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von 98,7 Mio. Euro außerplanmäßig abgeschrieben. Rund 81 Mio. Euro davon betreffen die DS Gruppe, die ihre mittelfristige Planung aufgrund des schwierigen Marktumfeldes mit kaufmännischer Vorsicht reduziert hat. Die Wertminderungen werden zudem durch höhere Zinsen und daraus abgeleiteten Kapitalkostensätzen bei den üblichen Impairment-Tests verstärkt. Es sind vor allem diese außerplanmäßigen Wertminderungen, die bei der Social Chain AG zu einem Jahresfehlbetrag aus fortgeführtem Geschäft in Höhe von 106,8 Mio. Euro geführt haben. Andreas Schneider, CFO: "Die Konzernbilanz 2022 spiegelt eine den aktuellen Herausforderungen angepasste Planung wider. Mit der verbesserten Finanzierungsstruktur und einer konservativen Bilanzierung unserer Vermögenswerte haben wir die Basis für eine solide Entwicklung der Social Chain AG im Jahre 2023 gelegt." Fokussierung des Geschäftsmodells:

Innovative Trendprodukte für den Massenmarkt.

Skaliert durch effizienten Omnichannel Commerce. Aus der laufenden Restrukturierung entsteht eine voll integrierte Firmengruppe mit klar formuliertem strategischen Fokus. CEO Dr. Georg Kofler: "Die neu formierte Social Chain AG wird sich konsequent auf ihr Kerngeschäft fokussieren: innovative Trendprodukte für den Massenmarkt. Problemlöser für den Alltag der Endverbraucher:innen aus den Bereichen Haushalt, Freizeit, Fitness und Entertainment. Vermarktet und vertrieben über unsere moderne Omnichannel-Struktur. Wir werden diesen Omnichannel Commerce in allen Bereichen verfeinern und noch effizienter abstimmen: stationärer Handel, digitale Marktplätze, eigene digitale Flagshipstores, Social Marketing und ebenso künftige Marktplätze in der virtuellen Welt des Web 3.0. Wir investieren in permanente Produktinnovation, professionelles Datenmanagement und unsere eigene leistungsstarke IT- und Logistikstruktur. Wir sind prinzipiell auf keine Produktkategorien festgelegt. Wir erspüren und antizipieren Trends mit breitem Käuferpotenzial. Das können wir besser als andere und stellen dieses Know-how Jahr für Jahr unter Beweis: durch Bestseller-Artikel, die sich millionenfach verkaufen. Wir wollen die Topseller Company für populäre Konsumprodukte sein. Insgesamt sehe ich für das künftige Wachstum der Social Chain AG vier Felder: kontinuierliche Innovation des Produktangebotes, Nutzung aller Chancen des Omnichannel Commerce auf analogen und digitalen Marktplätzen, die konsequente Internationalisierung unserer Topseller-Strategie und gezielte Akquisitionen, die sich mit klar definiertem Synergiepotenzial in die bestehende Struktur der Social Chain AG integrieren lassen." Ausblick 2023



Die Social Chain AG erwartet für das laufende Jahr 2023 einen Umsatz in der Größenordnung von 270 bis 290 Mio. Euro. Das EBITDA (ohne M&A-Erlöse) ist zwischen 8 und 10 Mio. Euro geplant.

Hier finden Sie ab dem 27.4.23 den Geschäftsbericht 2022 der The Social Chain AG zum Download .





Kontakt:

Sarah Pust | Investor Relations

press@socialchain.de



Neue Geschäftsadresse ab dem 01.04.2023:

Alte Jakobstraße 85/86

10179 Berlin

Deutschland



Der Inhalt dieser Pressemitteilung dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes durch The Social Chain AG oder ihre verbundenen Unternehmen dar.



Die bereitgestellten Inhalte können eine Anlageberatung nicht ersetzen. Die Inhalte dieser Pressemitteilung sind nicht als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen und sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Die Inhalte stellen weder ein Verkaufsangebot oder Werbung für ein Verkaufsangebot für Wertpapiere oder Rechte noch eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Rechten dar. Dementsprechend gibt die The Social Chain AG und ihre verbundenen Unternehmen keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Wir übernehmen keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Die Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.



