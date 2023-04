Meta und Co konnten mit Zahlen heute unter anderem erneut den Nasdaq 100 antreiben - am Ende stand ein Tagesplus von 2,8 Prozent. Der S&P 500 stieg ebenfalls recht deutlich - um knapp 2 Prozent auf 4.135 Punkte. Nach zwei schwächeren Handelstagen legte zur Abwechslung auch der Dow Jones um 1,6 Prozent zu.Nachbörsliche überzeugte gerade unter anderem noch Amazon (siehe weiterführende Beiträge am Artikel-Ende). Die Zahlen von Intel sind dagegen - wie gewohnt - auf den ersten Blick eher mäßig. ...

