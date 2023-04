Berlin, 27. April 2023Nur noch bis zum 30. April können positive Testergebnisse in der Corona-Warn-App hochgeladen werden. Danach soll die App in einen Schlafmodus gehen. Dazu erklärt Bitkom-Präsident Achim Berg: "Die Corona-Warn-App ist eine Erfolgsgeschichte made in Germany. Mit fast 50 Millionen Downloads...

Den vollständigen Artikel lesen ...