Das Volumen der neuen Anleihe Stern Immobilien 2023/28 soll bis zu 15 Mio. EUR betragen und einen Kupon von 9,25% tragen. Die Ansprüche der Anleihegläubiger der Anleihe 2023/28 würden durch Verpfändung der Unterbeteiligung an der 30%igen Beteiligung der Stern Capital Management AG mit Sitz in Grünwald an der Bavaria Real Estate Development GmbH mit Sitz in Grünwald gesichert. Das Pfandrecht bestehe ...

