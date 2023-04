DJ Fuchs Petrolub im 1. Quartal mit Umsatz- und Gewinnzuwachs

FRANKFURT (Dow Jones)--Fuchs Petrolub hat im ersten Quartal dank einer starken Entwicklung in Europa sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis prozentual zweistellig gesteigert. Rückenwind erhielt der im MDAX notierte Schmierstoffhersteller auch von höheren Preisen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen.

In den ersten drei Monaten kletterte der Umsatz den weiteren Angaben zufolge um 16 Prozent auf 936 Millionen Euro. Das EBIT stieg um 11 Prozent auf 103 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente Fuchs Petrolub mit 73 Millionen Euro 9 Prozent mehr. Analysten hatten dem Unternehmen beim Umsatz etwas weniger zugetraut, beim Ergebnis traf Fuchs Petrolub die Markterwartungen.

Für das laufende Jahre rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen: Der Umsatz soll im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen und damit auf circa 3,6 Milliarden Euro. Das EBIT sieht Fuchs Petrolub bei circa 390 Millionen Euro. Der freie Cashflow vor Akquisitionen soll circa 250 Millionen Euro erreichen nach nur 61 Millionen Euro im Vorjahr. Das Umfeld sei aber weiter "stark volatil", so das Mannheimer Unternehmen. "Die Unsicherheit in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Rohstoff- und damit auch die Verkaufspreise muss dabei in Betracht gezogen werden", gab die Fuchs Petrolub SE zu bedenken.

