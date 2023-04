Der DAX-Konzern Covestro bleibt für das laufende Jahr zurückhaltend gestimmt. So traut sich der Kunststoffkonzern nach einem besser als befürchteten Jahresstart einen konkreten Ausblick für 2023 zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll 1,1 bis 1,6 Milliarden Euro erreichen, wie das Unternehmen bei der Vorlage der Q1-Zahlen mitteilte.Der operative freie Mittelfluss - also das Geld, was im Tagesgeschäft letztlich bei Covestro hängen bleibt oder abfließt - dürfte demnach zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...