Kunst wird in der Luxushotellerie immer gefragter und spielt schon lange keine dekorative Nebenrolle mehrAuch im Wiener Boutique Hotel THE LEO GRAND setzt man auf kuratierte Kunstsammlungen. Schon seit der Eröffnung verwandeln ausgewählte private Kunstwerke von Eigentümer Martin Lenikus die Hotelgänge in eine intime Kunstgalerie. Für die nächsten zwei Monate werden die erlesenen Werke von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...