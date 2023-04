EQS-News: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

PRESSEMITTEILUNG Muehlhan AG veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Quartal 2023 Entwicklung im Rahmen der Erwartungen

Umsatz beträgt € 3,0 Mio.; EBIT liegt bei € -0,8 Mio. Hamburg, den 28. April 2023 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7; WKN A0KD0F) hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2023 Umsatzerlöse in Höhe von € 3,0 Mio. erzielt, davon € 1,9 Mio. in Russland und € 0,9 Mio. im Nahen Osten. Das EBIT ist mit € -0,8 Mio. negativ. Während das EBIT in Russland positiv ist, ist das EBIT im Nahen Osten aufgrund von Anlaufkosten im Zusammenhang mit der Intensivierung der Geschäftstätigkeit negativ. Das EBIT der Holding ist ebenfalls negativ aufgrund von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neuorganisation des verbleibenden Konzerns und dem Wegfall von Erträgen aus Managementdienstleistungen der verkauften Gesellschaften. Das den Aktionären der Muehlhan AG zustehende Konzernergebnis beträgt € -0,7 Mio. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt € 0,5 Mio., beinhaltet aber Sondereffekte der Holding. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit der operativ tätigen Gesellschaften beträgt € -1,4 Mio. und kommt zu gleichen Teilen aus Russland und dem Nahen Osten. Für das Jahr 2023 planen Vorstand und Aufsichtsrat unverändert mit Umsatzerlösen von € 15 Mio. bis € 20 Mio. und einem ausgeglichenen EBIT. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird ausgeglichen erwartet. Zu beachten ist, dass der Krieg in der Ukraine insbesondere die Aktivitäten der russischen Muehlhan Gesellschaft negativ beeinflussen kann. Die wichtigsten Unternehmenskennzahlen sind in der folgenden Tabelle festgehalten: in TEUR 1. Quartal 2023 1. Quartal 2022 Ergebnis Umsatzerlöse 3.026 52.164 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) -813 -1.042 Auf Aktionäre der Muehlhan AG entfallendes Konzernergebnis -736 -141 Ergebnis pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen in EUR -0,04 -0,01 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 483 742 Bilanz 31.03.2023 31.12.2022 Bilanzsumme 74.242 78.458 Eigenkapital 63.714 64.483 Eigenkapitalquote in % 85,8 82,2 Mitarbeiter 2023 2022 Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) Anzahl 330 2.103

Über Muehlhan: Als börsennotierte Aktiengesellschaft wird die Muehlhan?AG im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000A0KD0F7 / WKN A0KD0F). Die Muehlhan Gruppe bietet ihren Kunden ein diversifiziertes Spektrum an Industriedienstleistungen: Dienstleistungen für Windkraftanlagen, Oberflächenschutz, Stahlbaudienstleistungen, passiver Brandschutz, Gerüstbau und Isolierungsarbeiten. Muehlhan vereint einen hohen Organisationsgrad, technologische Kompetenz, 140 Jahre Erfahrung und strenge Qualitätsansprüche zu einem kosteneffizienten industriellen Dienstleistungsangebot und erfüllt damit die höchsten Qualitätsansprüche der Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan-ag.com Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-0; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com



