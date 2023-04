Pressemitteilung der The Grounds Real Estate Development AG:

The Grounds bleibt 2022 in schwierigerem Marktumfeld auf Wachstumskurs - positiver Ausblick auf 2023

Konzernumsatz erhöht sich planmäßig um gut 16 Prozent auf 36,8 Mio. EUR (Vj.: 31,6 Mio.EUR)Konzern-EBIT geht auf 3,4 Mio. EUR zurück (Vj.: 9,2 Mio. EUR)Konzernbilanzsumme steigt um mehr als 34 Prozent auf 138,3 Mio. EUR (Vj.: 102,9 Mio. EUR)Für 2023 weiteres Konzernumsatzwachstum um mindestens 10 Prozent auf 40 bis 45 Mio. EUR sowie EBIT-Verbesserung auf 4 bis 5 Mio. EUR geplantOperativer Fokus liegt auf Umsetzung der großvolumigen Projektentwicklungen

Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2022 ungeachtet eines deutlich herausfordernderen Marktumfeldes beibehalten und ihre Umsatzerlöse im Konzern wie geplant auf 36,8 Mio. EUR gesteigert. Im Vergleich zu den Konzernumsatzerlösen des Vorjahres in Höhe von 31,6 Mio. EUR entspricht dies einem Anstieg um mehr als 16 Prozent.

Das Wachstum von The Grounds spiegelt sich ebenfalls in einer deutlichen Ausweitung der Konzernbilanzsumme wider, welche ...

