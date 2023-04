Das Instrument KN6 AU000000KGL6 KGL RESOURCES LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.04.2023

The instrument KN6 AU000000KGL6 KGL RESOURCES LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.04.2023







Das Instrument 2VB US74374N1028 PROVENTION BIO DL-,0001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.04.2023

The instrument 2VB US74374N1028 PROVENTION BIO DL-,0001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.04.2023