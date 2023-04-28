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WKN: A0ESP5 | ISIN: US1696561059 | Ticker-Symbol: C9F
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27.04.23
20:20 Uhr
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Nahrungsmittel/Agrar
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AKAMAI
AKAMAI TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC73,70-0,61 %
ALIGN TECHNOLOGY INC289,00+0,30 %
ALLSTATE CORPORATION103,00-1,90 %
ALLY FINANCIAL INC23,210-1,57 %
ALTERYX INC41,100-11,23 %
AMPHENOL CORPORATION68,04+0,29 %
APA CORPORATION32,245-0,32 %
ATI INC34,5000,00 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC196,72+0,32 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC84,08+0,24 %
BORGWARNER INC42,350-1,99 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC38,200-2,05 %
CAMPBELL SOUP COMPANY49,380-1,00 %
CARRIER GLOBAL CORPORATION37,680+0,16 %
CERENCE INC23,055-0,56 %
CHARLES SCHWAB CORPORATION46,860-0,13 %
CHEGG INC16,444-0,04 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC1.846,40-0,04 %
CIENA CORPORATION41,200-0,48 %
CIGNA GROUP225,80-0,57 %
CLEVELAND-CLIFFS INC13,750-0,04 %
CME GROUP INC166,74-0,32 %
COMMERCIAL METALS COMPANY41,290-1,95 %
CONSOLIDATED EDISON INC89,50-0,56 %
COTY INC10,552-0,79 %
CSX CORPORATION27,390-0,62 %
CUMMINS INC207,90-0,76 %
DELL TECHNOLOGIES INC38,720-0,28 %
DENTSPLY SIRONA INC37,580+0,16 %
DICKS SPORTING GOODS INC133,12+1,49 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES91,26-1,36 %
DOLLAR GENERAL CORPORATION201,000,00 %
DOLLAR TREE INC138,80-0,29 %
DROPBOX INC18,196-0,52 %
DXC TECHNOLOGY COMPANY20,870-1,46 %
EDISON INTERNATIONAL66,84+0,15 %
ELEVANCE HEALTH INC420,00-0,94 %
EMERSON ELECTRIC CO74,94-0,27 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC222,800,00 %
EXELON CORPORATION38,655-0,36 %
FASTENAL COMPANY48,835-0,20 %
GAP INC8,540+0,33 %
GEN DIGITAL INC15,910-1,18 %
GLOBAL PAYMENTS INC99,20+3,77 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY9,700-0,20 %
GOPRO INC3,895+0,21 %
GRAN TIERRA ENERGY INC0,699+1,19 %
GROUPON INC3,393-1,19 %
HENRY SCHEIN INC73,00-0,87 %
HERSHEY COMPANY248,20+0,12 %
HESS CORPORATION128,05+0,27 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC129,00+0,31 %
HOWMET AEROSPACE INC39,410-0,61 %
HUBSPOT INC379,10-2,62 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC10,010-0,99 %
IDEXX LABORATORIES INC437,70-0,43 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC97,10-0,41 %
IROBOT CORPORATION36,450+0,28 %
JETBLUE AIRWAYS CORP6,190-1,76 %
KEYCORP9,9500,00 %
KROGER CO43,620-0,55 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC182,25+1,48 %
LEIDOS HOLDINGS INC81,20-2,78 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC59,90-2,12 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC1,970-1,99 %
LUMENTUM HOLDINGS INC43,360-1,36 %
MACYS INC14,715-0,03 %
MARATHON OIL CORPORATION21,300-0,23 %
MARATHON PETROLEUM CORPORATION111,20+0,94 %
MARVELL TECHNOLOGY INC35,055+0,07 %
MASCO CORPORATION46,400-3,33 %
MATCH GROUP INC31,850+0,33 %
MATTEL INC16,2400,00 %
METLIFE INC54,32-0,71 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC1.326,00+0,30 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL39,100-0,64 %
MICROVISION INC1,698-1,21 %
NETAPP INC55,65-3,30 %
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION182,40+0,11 %
NRG ENERGY INC30,400-1,62 %
OLIN CORPORATION48,550-2,13 %
ORGANON & CO21,840-1,09 %
ORMAT TECHNOLOGIES INC78,30-0,57 %
OTIS WORLDWIDE CORPORATION74,90-3,85 %
PACCAR INC66,48-0,54 %
PARKER HANNIFIN CORPORATION294,70+0,44 %
PAYCHEX INC97,30-0,51 %
PAYCOM SOFTWARE INC261,40-0,27 %
PHILLIPS 6689,38+0,81 %
POOL CORPORATION303,30-2,26 %
PPL CORPORATION25,980+1,80 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC77,50-0,18 %
QORVO INC80,96-1,18 %
RALPH LAUREN CORPORATION105,18+1,06 %
REGIONS FINANCIAL CORPORATION16,140-1,19 %
RH232,15+0,45 %
SEMPRA140,00-1,41 %
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY208,20-1,33 %
SIRIUS XM HOLDINGS INC3,198-4,59 %
SPIRIT AIRLINES INC15,234-0,04 %
SPLUNK INC78,11+0,05 %
STANLEY BLACK & DECKER INC74,14-0,72 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC112,58+0,12 %
TAPESTRY INC37,000-0,54 %
TRACTOR SUPPLY COMPANY218,80+0,83 %
TRAVELERS COMPANIES INC158,90-2,84 %
TRIPADVISOR INC15,650-1,01 %
TYSON FOODS INC55,44-0,25 %
US BANCORP29,600+0,14 %
VALERO ENERGY CORPORATION102,90-1,06 %
VERISIGN INC195,00-0,89 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC319,10-0,99 %
WESTERN UNION COMPANY9,820+0,41 %
WYNN RESORTS LIMITED98,38-1,60 %
XCEL ENERGY INC64,11+0,55 %
XEROX HOLDINGS CORPORATION13,970-1,81 %
XYLEM INC93,78-0,45 %
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