Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.04.2023
The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.04.2023
ISIN Name
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES INC
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY INC
US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC
US02156B1035 ALTERYX INC
US0320951017 AMPHENOL CORPORATION
US03743Q1085 APA CORPORATION
US01741R1023 ATI INC
US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
US09061G1013 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
US0997241064 BORGWARNER INC
US10922N1037 BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
US1344291091 CAMPBELL SOUP COMPANY
US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION
US1567271093 CERENCE INC
US8085131055 CHARLES SCHWAB CORPORATION
US1630921096 CHEGG INC
US1696561059 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
US1717793095 CIENA CORPORATION
US1255231003 CIGNA GROUP
US1858991011 CLEVELAND-CLIFFS INC
US12572Q1058 CME GROUP INC
US2017231034 COMMERCIAL METALS COMPANY
US2091151041 CONSOLIDATED EDISON INC
US2220702037 COTY INC
US1264081035 CSX CORPORATION
US2310211063 CUMMINS INC
US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC
US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC
US2533931026 DICKS SPORTING GOODS INC
US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES
US2566771059 DOLLAR GENERAL CORPORATION
US2567461080 DOLLAR TREE INC
US26210C1045 DROPBOX INC
US23355L1061 DXC TECHNOLOGY COMPANY
US2810201077 EDISON INTERNATIONAL
US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC
US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO
US30161N1019 EXELON CORPORATION
US3119001044 FASTENAL COMPANY
US3647601083 GAP INC
US6687711084 GEN DIGITAL INC
US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC
US38268T1034 GOPRO INC
US38500T1016 GRAN TIERRA ENERGY INC
US3994732069 GROUPON INC
US8064071025 HENRY SCHEIN INC
US42809H1077 HESS CORPORATION
US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC
US4435731009 HUBSPOT INC
US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARES INC
US45168D1046 IDEXX LABORATORIES INC
US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
US4627261005 IROBOT CORPORATION
US4771431016 JETBLUE AIRWAYS CORP
US4932671088 KEYCORP
US5024311095 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC
US5380341090 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
US5502411037 LUMEN TECHNOLOGIES INC
US55024U1097 LUMENTUM HOLDINGS INC
US55616P1049 MACYS INC
US5658491064 MARATHON OIL CORPORATION
US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORPORATION
US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC
US5745991068 MASCO CORPORATION
US57667L1070 MATCH GROUP INC
US5770811025 MATTEL INC
US59156R1086 METLIFE INC
US5926881054 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
US5529531015 MGM RESORTS INTERNATIONAL
US5949603048 MICROVISION INC
US64110D1046 NETAPP INC
US6558441084 NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
US6293775085 NRG ENERGY INC
US6806652052 OLIN CORPORATION
US68622V1061 ORGANON & CO
US6866881021 ORMAT TECHNOLOGIES INC
US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORPORATION
US6937181088 PACCAR INC
US7010941042 PARKER HANNIFIN CORPORATION
US7043261079 PAYCHEX INC
US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC
US7185461040 PHILLIPS 66
US73278L1052 POOL CORPORATION
US69351T1060 PPL CORPORATION
US7443201022 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
US74736K1016 QORVO INC
US7512121010 RALPH LAUREN CORPORATION
US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORPORATION
US74967X1037 RH
US8168511090 SEMPRA
US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC
US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC
US8486371045 SPLUNK INC
US8545021011 STANLEY BLACK & DECKER INC
US8740541094 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC
US8760301072 TAPESTRY INC
US0200021014 ALLSTATE CORPORATION
US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
US3825501014 GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
US4278661081 HERSHEY COMPANY
US5010441013 KROGER CO
US89417E1091 TRAVELERS COMPANIES INC
US8923561067 TRACTOR SUPPLY COMPANY
US8969452015 TRIPADVISOR INC
US9024941034 TYSON FOODS INC
US9029733048 US BANCORP
US9043112062 UNDER ARMOUR INC CL C
US91913Y1001 VALERO ENERGY CORPORATION
US92343E1029 VERISIGN INC
US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
US9598021098 WESTERN UNION COMPANY
US9831341071 WYNN RESORTS LIMITED
US98389B1008 XCEL ENERGY INC
US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION
US98419M1009 XYLEM INC
The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.04.2023
ISIN Name
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES INC
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY INC
US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC
US02156B1035 ALTERYX INC
US0320951017 AMPHENOL CORPORATION
US03743Q1085 APA CORPORATION
US01741R1023 ATI INC
US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
US09061G1013 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
US0997241064 BORGWARNER INC
US10922N1037 BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
US1344291091 CAMPBELL SOUP COMPANY
US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION
US1567271093 CERENCE INC
US8085131055 CHARLES SCHWAB CORPORATION
US1630921096 CHEGG INC
US1696561059 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
US1717793095 CIENA CORPORATION
US1255231003 CIGNA GROUP
US1858991011 CLEVELAND-CLIFFS INC
US12572Q1058 CME GROUP INC
US2017231034 COMMERCIAL METALS COMPANY
US2091151041 CONSOLIDATED EDISON INC
US2220702037 COTY INC
US1264081035 CSX CORPORATION
US2310211063 CUMMINS INC
US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC
US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC
US2533931026 DICKS SPORTING GOODS INC
US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES
US2566771059 DOLLAR GENERAL CORPORATION
US2567461080 DOLLAR TREE INC
US26210C1045 DROPBOX INC
US23355L1061 DXC TECHNOLOGY COMPANY
US2810201077 EDISON INTERNATIONAL
US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC
US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO
US30161N1019 EXELON CORPORATION
US3119001044 FASTENAL COMPANY
US3647601083 GAP INC
US6687711084 GEN DIGITAL INC
US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC
US38268T1034 GOPRO INC
US38500T1016 GRAN TIERRA ENERGY INC
US3994732069 GROUPON INC
US8064071025 HENRY SCHEIN INC
US42809H1077 HESS CORPORATION
US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC
US4435731009 HUBSPOT INC
US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARES INC
US45168D1046 IDEXX LABORATORIES INC
US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
US4627261005 IROBOT CORPORATION
US4771431016 JETBLUE AIRWAYS CORP
US4932671088 KEYCORP
US5024311095 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC
US5380341090 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
US5502411037 LUMEN TECHNOLOGIES INC
US55024U1097 LUMENTUM HOLDINGS INC
US55616P1049 MACYS INC
US5658491064 MARATHON OIL CORPORATION
US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORPORATION
US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC
US5745991068 MASCO CORPORATION
US57667L1070 MATCH GROUP INC
US5770811025 MATTEL INC
US59156R1086 METLIFE INC
US5926881054 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
US5529531015 MGM RESORTS INTERNATIONAL
US5949603048 MICROVISION INC
US64110D1046 NETAPP INC
US6558441084 NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
US6293775085 NRG ENERGY INC
US6806652052 OLIN CORPORATION
US68622V1061 ORGANON & CO
US6866881021 ORMAT TECHNOLOGIES INC
US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORPORATION
US6937181088 PACCAR INC
US7010941042 PARKER HANNIFIN CORPORATION
US7043261079 PAYCHEX INC
US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC
US7185461040 PHILLIPS 66
US73278L1052 POOL CORPORATION
US69351T1060 PPL CORPORATION
US7443201022 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
US74736K1016 QORVO INC
US7512121010 RALPH LAUREN CORPORATION
US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORPORATION
US74967X1037 RH
US8168511090 SEMPRA
US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC
US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC
US8486371045 SPLUNK INC
US8545021011 STANLEY BLACK & DECKER INC
US8740541094 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC
US8760301072 TAPESTRY INC
US0200021014 ALLSTATE CORPORATION
US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
US3825501014 GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
US4278661081 HERSHEY COMPANY
US5010441013 KROGER CO
US89417E1091 TRAVELERS COMPANIES INC
US8923561067 TRACTOR SUPPLY COMPANY
US8969452015 TRIPADVISOR INC
US9024941034 TYSON FOODS INC
US9029733048 US BANCORP
US9043112062 UNDER ARMOUR INC CL C
US91913Y1001 VALERO ENERGY CORPORATION
US92343E1029 VERISIGN INC
US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
US9598021098 WESTERN UNION COMPANY
US9831341071 WYNN RESORTS LIMITED
US98389B1008 XCEL ENERGY INC
US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION
US98419M1009 XYLEM INC