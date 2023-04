DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE mit erfolgreichem Start ins Geschäftsjahr 2022/2023

Idstein (pta/28.04.2023/08:00) - * Transformation von Lizenz- zu SaaS-Geschäftsmodell kommt planmäßig gut voran * SaaS/Service-Umsatz steigt in Q1 deutlich überproportional um 20,3 Prozent auf 13,2 Mio. Euro; Gesamtumsatz +4,7 Prozent auf 22,0 Mio. Euro * Hoher Auftragsbestand untermauert Trend in Richtung SaaS/Service-Geschäft * ESM-Plattform um weitere Features gestärkt * Jahresprognose eines Umsatzwachstums zwischen 5 bis 10 Prozent bei verbessertem EBITDA nach gutem Q1 bestätigt

Idstein, 28. April 2023 Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 der Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) war erheblich geprägt von der fortlaufenden Transformation des Geschäfts von einmaligen Lizenzabrechnungen zu einem SaaS-Geschäftsmodell mit monatlich wiederkehrenden Erlösen. Trotz einer damit systematisch einhergehenden Verschiebung von Umsätzen in die Zukunft, die jedoch mit höherer Planungssicherheit verbunden ist, sowie gesamtwirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten war das Q1 bezogen auf den Umsatz erneut ein Rekordquartal in der Unternehmensgeschichte von Serviceware.

Der Ausbau des SaaS-Geschäfts kommt strategiegemäß gut voran und Serviceware erwartet für diesen Geschäftsbereich auch in den kommenden Quartalen deutlich überdurchschnittliches Wachstum. Der SaaS/Service-Umsatz stieg zwischen Dezember und Februar deutlich überproportional um 20,3 Prozent auf 13,2 Mio. Euro. Der Gesamtumsatz konnte in der Berichtsperiode um 4,7 Prozent auf 22,0 Mio. Euro gesteigert werden. Der Anteil der SaaS/Service-Erlöse am Gesamtumsatz lag bei 60,0 Prozent (Vj. 52,2 Prozent). Der Auftragsbestand, im Wesentlichen abgebildet durch die Restwerte aus SaaS-Verträgen, stieg im ersten Quartal um 38,2 Prozent auf 44,8 Mio. Euro. Das EBITDA belief sich aufgrund hoher, zeitlich begrenzter Aufwendungen für den Ausbau des Geschäftsbereichs SaaS/Service auf knapp -1,0 Mio. Euro nach einer schwarzen Null im Vorjahr. In den kommenden Quartalen erwartet Serviceware hieraus deutlich positive Ergebniseffekte. Serviceware bestätigt nach dem guten ersten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr und erwartet ein Umsatzwachstum von 5 bis 10 Prozent bei einer Verbesserung des EBITDA.

Serviceware hat im ersten Quartal ungeachtet der sich abzeichnenden forcierten Wachstumsdynamik weitere Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Produktivität ergriffen. Im Personalbereich wurden die für den strategischen Produktverkauf wichtigen Bereiche gestärkt, während in anderen administrativen Bereichen Verschlankungen vorgenommen wurden.

Im Rahmen seiner Internationalisierungsstrategie hat Serviceware erneut wichtige Erfolge erzielt. Unter anderem wurden im Berichtszeitraum bei einem führenden europäischen Großhandelsunternehmen, einem global agierenden Fortune-500-Retailer und einem großen europäischen Landtechnikhersteller Module aus der Serviceware Plattform implementiert oder der Einsatz von Serviceware-Lösungen ausgeweitet. Die einzigartige ESM-Plattform von Serviceware wurde im Berichtszeitraum weiter ausgebaut und um neue Features ergänzt. Releases gab es unter anderem bei den Softwaremodulen Serviceware Financial, Serviceware Performance und Serviceware Processes. Es gelingt Serviceware weiter mit zunehmender Dynamik Cross-Selling-Potenziale zu realisieren und Synergien zu heben. So entschied sich bei den Neukunden im ersten Quartal mehr als die Hälfte für den Einsatz von zwei oder mehr Modulen aus der ESM-Plattform.

Dirk K. Martin, CEO von Serviceware: "Serviceware ist trotz eines herausfordernden Marktumfelds gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Wir sind zuversichtlich für unsere weitere Geschäftsentwicklung und unsere Prognose bei einer weiteren Dynamisierung des Wachstums zu erreichen. Wir bauen unsere ESM-Plattform konsequent aus und sind hervorragend aufgestellt, um unsere Kunden bei der Digitalisierung ihrer Services zu unterstützen. Wir wollen unsere gute Marktposition weiter ausbauen und sind bestens positioniert, um vom gesamtwirtschaftlichen Umbruch zur Digitalisierung von Serviceprozessen zu profitieren."

Der Q1-Quartalsbericht 2022/2023 steht auf der Website von Serviceware http://www.serviceware-se.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Über Serviceware

Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus den Softwarelösungen Serviceware Processes, Serviceware Financial, Serviceware Resources, Serviceware Knowledge und Serviceware Performance. Alle Lösungen können integriert, aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Enterprise Service Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 17 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.serviceware-se.com.

