Der Kranhersteller Palfinger gab heute, die bereits vorab indizierten, Ergebnisse für das 1. Quartal bekannt. Das Unternehmen bestätigte in den ersten drei Monaten 2023 einen Umsatz von 591,6 Mio. Euro erreicht zu haben, was einem Plus zur Vorjahresperiode von +21,8 Prozent entspricht. Das operative Ergebnis (EBIT) liegt bei 48,9 Mio. Euro und damit um 60,9 Prozent höher als im Vorjahr, das Konzernergebnis bei 25,6 Mio. Euro (+88,2 Prozent). "Die Wirksamkeit der Preiserhöhungen und ein guter Produkt-Mix in der Region EMEA sowie der leichte Rückgang von Rohstoff- und Materialpreisen, aber auch die Verbesserungen in den Lieferketten, trugen wesentlich zum herausragenden 1. Quartal bei", erklärt das Unternehmen. Der Auftragsstand reicht laut Palfinger bis in ...

