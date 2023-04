Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat im ersten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Gewinn betrug in den ersten drei Monaten 17,2 Mio. Euro, ein Jahr zuvor hatte man noch einen Verlust von 27,1 Mio. Euro ausgewiesen. Der Grund dafür liegt in einer einer deutlich verbesserten Lieferfähigkeit. Zudem profitierte das Unternehmen von einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China. Im ersten Quartal stieg der um Währungseffekte bereinigte Umsatz im Jahresvergleich um 18 % auf rund 761 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug rund 29 Mio. Euro. So kann es ruhig weitergehen... Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info