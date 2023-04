Amazon wächst und ist wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Wachstumsperspektiven für die Zukunft sind jedoch eingetrübt, nicht zuletzt wegen der Abschwächung der Nachfrage bei AWS. Intel macht hingegen Hoffnung für das 2. Halbjahr. Nach schwachen Zahlen im laufenden 1. Halbjahr bereitet sich der Halbleiterhersteller auf einen Rebound der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte vor. T-Mobile US wird den hohen Erwartungen nicht gerecht. Die Wall Street beginnt zu zweifeln, ob das Unternehmen im starken Wettbewerbsumfeld weiter deutlich wachsen ...

