Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Donnerstag befestigt geschlossen, der ATX verbuchte ein Plus von 0,6%. Am heimischen Aktienmarkt prägte vor allem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison das Handelsgeschehen, Unternehmenszahlen wurden von AMAG, Andritz, Polytec, Strabag und Warimpex präsentiert, heute folgen dann noch die Erste Group, OMV und Palfinger mit den aktuellen Quartalsergebnissen. In einem starken europäischen Bankensektor konnten auch die heimischen schwergewichteten Bankenwerte klare Kursgewinne aufweisen, die Bawag erzielte einen Zuwachs von 1,0%, für die Erste Group ging es um 1,4% nach oben und die Raiffeisen Bank International konnte sich über einen 1,8% höheren Schlusskurs freuen. Andritz musste ...

