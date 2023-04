CA FP-Carrefour kauft Rumänien-Geschäft von DelhaizeENI IM-Eni 1Q bereinigter Nettogewinn übertrifft SchätzungenGLE FP-SocGen's ALD schließt Verkauf der russischen Einheit an JSC Tsk abSGO FP-hat ihren Umsatz im ersten Quartal gesteigert und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. 1COV-Covestro übertrifft im 2. Quartal Ebitda-Schätzungen und nimmt Aktienrückkauf wieder aufDBK-DEUTSCHE BANK WILL NUMIS KAUFEN, BEWERTUNG RUND 410 MIO PFUNDDTE-T-Mobile gab nachbörslich nach, nachdem das Unternehmen die Umsatz- und Kundenschätzungen verfehlt hatte, hob aber dennoch seine Prognose für den Kundenzuwachs im Mobilfunk für das Jahr an. (Bbg)FPE-Fuchs Petrolub 1Q Gewinn nach Steuern übertrifft SchätzungenMBG-MERCEDES-BENZ vorb. +0,8% - STARKER JAHRESAUFTAKT, BESTÄTIGT ...

