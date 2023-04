DJ ENERGIE-BLOG/BDI-Präsident lobt Viessmann-Deal

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, lobt den Verkauf der Heiztechnik-Sparte von Viessmann an den US-Konzern Carrier Global. "Dass Amerikaner viele Milliarden Euro in eine innovative mittelständische Firma bei uns investieren, zeigt die Klasse von Technik und Unternehmen in Deutschland", sagte Russwurm der Wirtschaftswoche. "Ich finde es positiv, wenn amerikanische Unternehmen hierzulande investieren und deutsche Unternehmen in den USA." Dennoch müsse Europa mit Blick auf die Zukunftsmärkte wettbewerbsfähiger werden. China und Amerika würden von den großen Skaleneffekten auf ihren eigenen Binnenmärkten profitieren. "Die Strategie für uns Europäer muss deshalb sein: mehr Binnenmarkt wagen!" Dass es ein "Wirtschaftswunder" geben wird, wie es Kanzler Olaf Scholz (SPD) kürzlich versprochen hat, glaubt Russwurm nicht. "Das sehe ich leider nicht kommen." Investitionen müssten sich rechnen, und das täten sie nur, wenn entsprechende Investitions- und die Produktionsbedingungen gegeben seien.

