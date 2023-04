Villeroy & Boch Aktie - EINSTEIGEN. Für den Platow Brief spricht einiges dafür. Was? Die Aktie der Villeroy & Boch AG (ISIN:DE0007657231) von den Experten des Platow Briefs genauer betrachtet: Villeroy & Boch ist mehr als nur eine Dividendenperle Bei Keramikwaren im Haushalt ist Villeroy & Boch seit Gründung 1748 eine feste Größe. Im wettbewerbsintensiven Umfeld grenzt sich der Premiumanbieter von Küchengeschirr (Umsatzanteil: 34%) und Badmöbeln (66%) vor allem durch ein anspruchsvolles Design und Innovationen ab. Dafür investiert das Unternehmen jährlich rd. 2% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. ...

