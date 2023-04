Auch europäische und deutsche Unternehmen mit Verlusten von Sven Weisenhaus Die Aktien in den USA sind trotz rückläufiger Gewinne immer noch deutlich höher bewertet als europäische Werte (siehe "S&P 500: Die Gewinnentwicklung passt weiterhin nicht zur Bewertung"). Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, so zum Beispiel einen Krieg auf europäischem Boden, der seit mehr als einem Jahr andauert. Dieser ist sicherlich auch jetzt noch ein Grund für Bewertungsabschläge, auch wenn an den Börsen längst ein ...

