Amazon.com konnte im ersten Quartal 2023 ein Umsatzplus verbuchen und die Erwartungen der Wall Street übertreffen. Rückblick: Die Amazon-Aktie war in der vergangenen Woche über die 2022er-Abwärtstrendgerade gesprungen, kam zunächst aber nicht per Tagesschluss über die 200-Tage-Linie hinaus. In der Folge gingen die Kurse in ein Pullback über und setzten ...

