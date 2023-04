Hamburg (www.anleihencheck.de) - Man könnte meinen, dass die letzte Aprilwoche vor dem vielleicht spannendsten Monat der näheren Zukunft (FED-Sitzung: 03.05.2023 und EZB-Sitzung: 04.05.2023) eine ereignislose Übergangswoche wäre, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Dem sei aber nicht so, denn die Renditen auf dem Rentenmarkt in den USA und in Deutschland seien stark abgefallen. Die zehnjährige Rendite der T-Notes rangiere aktuell bei etwa 3,45% (-20 BP zur Vorwoche) und die für Bunds bei etwa 2,40% (-8 BP zur Vorwoche). Hier hätten die Nachrichten über massive Depositenabzüge bei der Regionalbank First Republic in den USA eine wichtige Rolle gespielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...