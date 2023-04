Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN DE000A2GSVV5/ WKN A2GSVV) hat ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2022 ungeachtet eines deutlich herausfordernderen Marktumfeldes beibehalten und ihre Umsatzerlöse im Konzern wie geplant auf 36,8 Mio. EUR gesteigert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...