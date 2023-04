(shareribs.com) London 28.04.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag leicht nach oben. Konjunktursorgen belasten die Marktteilnehmer. Zudem stehen in den kommenden Wochen Leitzinserhöhungen in den USA und Europa an. Im Wochenverlauf steuern die Ölpreise auf erneute Verluste zu. Mehr als drei Prozent haben die Notierungen bislang eingebüßt, weil sich die Marktteilnehmer um die Konjunktur und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...