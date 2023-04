Die ProSiebenSat.1-Aktie bricht heute um fast 13% ein und fällt damit zurück bis an die Kursmarke von 8,50 Euro. Der Medienkonzern streicht die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr drastisch zusammen. Statt der für 2021 ausgeschütteten 80 Cent soll es für 2022 nur noch fünf Cent geben, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend in Unterföhring mit....

