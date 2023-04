Im April geht es drunter und drüber beim Thema Provision. Die Uni Regensburg behauptet, dass die Renditen in Ländern mit Provisionsverbot in der Finanzberatung höher sind als in denen ohne, das ifa Ulm erteilt der EU-Kleinanlegerstudie, die für weite Teile der Provisionsdebatte auf politischer Ebene wegweisend war, einen deutlichen Laufpass und auch der potenzielle Entscheidungstermin der Debatte wurde um drei Wochen auf Ende Mai verschoben (AssCompact berichtete hier, hier und hier). Doch EU-Kommissarin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...