(shareribs.com) Chicago 28.04.2023 - Die Agrarfutures an der Chicago Board of Trade bewegen sich abwärts. Sojabohnen nehmen Kurs auf die Marke von 14 USD. Auch Weizen gibt weiter nach. Sojabohnen sind im Wochenverlauf weiter gefallen. In den USA hat die Aussaat begonnen, in Brasilien laufen die Verkäufe auf Hochtouren. Auch die schwache Exportnachfrage drückt auf die Notierungen. So wurden in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...