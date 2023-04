Rheinmetall-Calls mit 77%-Chance bei Kursanstieg auf 280 Euro

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte bei der Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) ein weiterer Kursanstieg bevorstehen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Rheinmetall-Aktie befindet sich seit Monaten in einem soliden Aufwärtstrend, wobei im bisherigen Verlaufshoch 281,30 EUR erreicht wurden. Korrekturen in diesem Aufwärtstrend liefen dabei weitgehend im Bereich des 10er-EMA aus, in der Extension im Bereich des 50er-EMA. Am Mittwoch ist das Papier erneut unter den 10er-EMA gefallen, konnte sich am Vortag aber leicht unter dem 10er-EMA fangen und mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen.

Charttechnischer Ausblick: Die Aktie von Rheinmetall könnte die bullische Vortageskerze unter dem 10er-EMA bestätigen und am heutigen Freitag weiter ansteigen. Gelingt dabei ein nachhaltiger Hochlauf über den 10er-EMA bei aktuell 268,90 EUR, würde ein bullisches Signal generiert und ein weiterer Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 277,70 EUR und zum Widerstandsbereich um 280 EUR wahrscheinlich werden. Kommt es doch zu einem weiteren Kursrückgang wäre hingegen die Unterstützung um 256,60 EUR mit dem 50er-EMA die nächste Auffangmarke.

Kann die Rheinmetall-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 266,40 Euro notierte, zumindest auf 280 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 270 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis 270 Euro, Bewertungstag 13.9.23, BV 0,1, ISIN: DE000HG8TLJ5, wurde beim Rheinmetall-Aktienkurs von 266,40 Euro mit 2,36 - 2,40 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen der Anstieg auf 280 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,07 Euro (+28 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 252,795 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 252,795 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PE05R52, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 266,40 Euro mit 1,53 - 1,54 Euro taxiert.

Wenn die Rheinmetall-Aktie in nächster Zeit auf 280 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,72 Euro (+77 Prozent) erhöhen - sofern die Rheinmetall-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Hebelprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de