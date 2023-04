Linz (www.anleihencheck.de) - Zwar kann eine Rezession in der Euro-Zone vermieden werden, dennoch bleibt der Inflationsdruck nach wie vor hoch, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Darum werde auch die Europäische Zentralbank wachsam bleiben und es sei nicht auszuschließen, dass nach einer Zinserhöhung nächste Woche nicht doch noch eine weitere Anpassung nach oben folgen könnte. Diese Aussichten und auch die charttechnische Betrachtung des Währungspaares EUR/USD würden für weiter freundliche Tendenzen im Kursverlauf sprechen. Solange die Marke 1,10 gehalten werden könne, seien Kurse bis 1,11 möglich. (28.04.2023/alc/a/a) ...

