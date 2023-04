Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der unveränderte Bedarf an sicheren Assets hält an, wenngleich wir je nach Adresse unterschiedlich ausgeprägte Nachfrage beobachten, so die Analysten der Helaba.Investoren seien weiter aktiv und willens, sich an interessanten Neuemissionen zu beteiligen. Jedoch müsse sowohl die angebotene Laufzeit als auch der Spread passen. Die Festlegung der ersten Spread-Vorgabe mit einer adäquaten Neuemissionsprämie sei die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Transaktion. ...

