Munsbach (www.anleihencheck.de) - Illia Galka, Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors S.A., gebe eine Einschätzung zum anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (FED) am 3. Mai 2023.Die Märkte würden eine finale Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwarten.Nach der Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) habe das Offenmarktkomitee der FED (FOMC) möglicherweise einen unerwarteten Helfer im Kampf gegen die Inflation gefunden. Auch wenn es (noch) nicht zu einer größeren Bankenkrise gekommen sei, so habe sie doch die Bedingungen an den US-Kreditmärkten verschärft. Aktuelle Indikatoren würden darauf hindeuten, dass die amerikanischen Banken bei der Kreditvergabe restriktiver vorgehen würden, was zur Folge habe, dass mangels günstiger Finanzierungsquellen weniger Unternehmen expandieren möchten, was wiederum zu einem nachlassenden Inflationsdruck beitrage. Dies dürfte die FED-Mitglieder zuversichtlicher gestimmt haben, sodass zur Inflationsbekämpfung nicht mehr so viele Zinsschritte nötig sein würden - vielleicht sogar nur noch einer. ...

