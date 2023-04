Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat den Marktstart seines Modells ET5 in Deutschland bekannt gegeben. Der offizielle Launch erfolgte am Ende April bei den Nio Experience Days in Düsseldorf. Die ersten Fahrzeuge sind allerdings schon seit einigen Wochen in Kundenhand. Mit dem offiziellen Launch steigt die Anzahl der in Deutschland verfügbaren Nio-Modelle auf drei: Die große Limousine ET7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...