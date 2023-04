Köln (ots) -- Zum 01. Mai 2023 Wechsel in der DEG-Geschäftsführung- Philipp Kreutz in den Ruhestand verabschiedet- Schumacher seit 2002 für die DEG tätigZum 01. Mai 2023 tritt Joachim Schumacher als neues Mitglied der Geschäftsführung der DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH an. Er folgt auf Philipp Kreutz, der nach 15 Jahren als DEG-Geschäftsführer zum 30. April 2023 planmäßig in den Ruhestand geht. Joachim Schumacher war bereits von 2002 bis 2021 in der DEG, einem Tochterunternehmen der KfW, tätig und hat umfassende Erfahrung im internationalen Finanzierungsgeschäft. Zuletzt verantwortete der 48jährige in der KfW Entwicklungsbank die Umsetzung der finanziellen Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland in den Schwerpunkten Klima, Nachhaltigkeit und Energie in Ost- und Südostasien. Im November 2022 berief ihn die KfW als Gesellschafterin der DEG in die DEG-Geschäftsführung. Er übernimmt dort von Philipp Kreutz die Zuständigkeit für die Marktfolge und den Bereich Digitalisierung. Joachim Schumacher trat 2002 in die DEG ein und hatte dort unterschiedliche Führungspositionen inne. Unter anderem war er Bereichsleiter für das Geschäft in Afrika und Lateinamerika und hat als Bereichsleiter das Kreditrisikomanagement der DEG verantwortet. Von 2008 bis 2012 leitete Schumacher die Abteilung Private Equity & Funds. Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre hat Joachim Schumacher an der Universität Köln abgeschlossen. Er ist CFA® Charterholder und absolvierte das Executive Development Program der Wharton Business School. Zum dreiköpfigen Geschäftsführungsteam der DEG gehören außerdem Roland Siller als Vorsitzender der Geschäftsführung sowie Monika Beck, die die Marktbereiche der DEG verantwortet.Bilder sowie Lebensläufe der DEG-Geschäftsführung finden Sie unter www.deginvest.de.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinTel.: +49 221 4986 1474mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6681/5496793